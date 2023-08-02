Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Ağustos Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu günlük yorumu:
Bugün kendinizi biraz stresli hissettiğiniz bir gün olabilir sevgili ikizler. Kararsız ruh halinizi aslında gerginliğinizin asıl sebebi. Kendinizi kurban psikolojisine sokarak bir yere varamadığınızı göreceksiniz. Sorunu dış dünyada aramak zaman kaybettiriyor.
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