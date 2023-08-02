Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Ağustos Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün kendinizle baş başa olmak isteyebileceğiniz bir gün sevgili koçlar. Hayatın mücadelesi son zamanlarda sizi yorgun düşürse de biraz dinlenip enerji topladığınızda yeniden ve eskisinden daha büyük bir motivasyonla başlayabileceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu için konuşulan belediye belli oldu'
- Yazarımız Barış Pehlivan 5. kez cezaevine giriyor!
- Bir televizyon kanalı daha yayın hayatını sonlandırdı
- İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı
- Üç ilde peş peşe deprem!
- Altaylı ve Varank sosyal medyada atıştı
- Emekliye ek zam için iki tarih duyurdu
- Esenyurt'taki vahşette baba hakkında çarpıcı iddia
- Tekel bayisi cinayetinde fitil 2 ay önce ateşlenmiş!
- Konya ve Erzurum depremlerinin ardından