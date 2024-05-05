Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Geleceğinizi şekillendirmek adına önemli adımlar atacağınız bir gün sevgili ikizler. Arkadaş çevrenizden destek görebilirsiniz. Aceleci davranmamaya çalışın. Düşünerek hareket ettiğinizde olayların farklı yönlerini de görebileceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Yıldırım 'Teşkilat'a veda ediyor
- Karayolunda çırılçıplak dolaştı!
- Kantinden ip, annesinin getirdiği poşet…
- Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin ayrıntıları...
- 'Hayalet öğrenciler'
- En dar görüşlü 5 burç: Bu burçlar adeta kapalı kutu
- Ezgi Apartmanı Davası’nda gergin duruşma
- İşte Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!
- En samimi 4 burç: Bu burçlar cana yakınlığıyla biliniyor
- ‘Değişim’ için tarihi belirledi!