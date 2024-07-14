Günlük Burç Yorumları: 15 Temmuz Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Temmuz 2024 - 16:52

Güncelleme: 14 Temmuz 2024 - 16:52

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Ekonomik anlamda beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili koçlar. Bir saman alevi gibi yanıp sönen öfkeniz en çok size zarar veriyor. Bu kadar hassas olmayın. Dış etkenleri suçlayarak bir yere varamayacaksınız.