Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili koçlar. Güneş tutulmasının da etkisiyle hayatınızın birçok alanında sorumluluk almaktan kaçınmayacak ve kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durabileceksiniz. Sağlam ilişkiler kurabileceğiniz bir gün. Sağlığınızı ihmal etmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
- TBMM’de 'bez parçası' tartışması
- Büyükçekmece Belediyesi’ne operasyon!
- AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu
- İletişim başkanının park etmesine izin vermedi...
- İşte tam liste...
- Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler!
- Hastanelere Körfez kancası!
- Aynı 'maklube'ye kaşık sallamışlar!
- Akciğer kanserine yakalanmıştı: Sağlık durumunu açıkladı