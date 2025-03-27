Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Cuma Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Mart 2025 - 16:18

Güncelleme: 27 Mart 2025 - 16:20

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Sevgili koçlar, biraz iç dünyanıza çekilip bundan sonrası için ne istediğinize karar vermenizde yarar var. Savrulmak istemiyorsanız ayaklarınızın yere sağlam basması şart. Fazla uykuya ve alkole eğiliminiz artabilir. Gerçeklerden kaçmayın.