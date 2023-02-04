Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Şubat Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sabah saatlerinde biraz mücadele ile geçen gününüz, ilerleyen saatlerde sakinleşecek sevgili koçlar. Gününüzü hobilerinize odaklanarak geçirebilirsiniz. Bugün zevk aldığınız konulara zaman ayırmak motivasyonunuzu arttıracak. Yaratıcılığınızı kullanın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- İki parti kafa kafaya!
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- ABD: Yardıma hazırız
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var