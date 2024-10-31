Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Kasım Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün kariyer hayatınız ve üstlerinizle ilişkiler gündemde olabilir sevgili kovalar. İlerde işinize yaraması muhtemel kişilerle aranızı iyi tutmaya çalışın. Sizi bir sonraki adıma taşıyacak olan hamleleri yapmadan önce ne istediğinize net bir şekilde karar verin.
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