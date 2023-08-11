Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos Cumartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Ağustos 2023 - 16:39

Güncelleme: 11 Ağustos 2023 - 16:39

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sevgili yaylar, yaşadığınız sorunlar karşısında net tavırlar sergilemeniz çevrenizin sizden uzaklaşmasına sebep olsa da siz doğru yoldasınız. Güvenmediğiniz hiçbir konuda adım atmayın. Bugün parasal konularda beklenmedik sorunlar yaşanabilir.



