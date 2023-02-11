Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Bugün iş hayatınız gündemde sevgili kovalar. Anlayışlı tavırlarınıza rağmen değer görmediğini fark ediyorsunuz. İnsanlara karşı biraz daha mesafeli olmalısınız. Sabırlı olmanız gerekiyor. Marjinal bakış açınız çok değerli fakat biraz esnek olmaya çalışın.
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