Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Ekonomik anlamda krizli bir gün olabilir sevgili koçlar. Bankalar, krediler, borçlar ve sağlık konularında beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Geçici olabilecek konulara çok fazla takılmayın. Enerjinizi başka bir yöne kanalize etmeniz gerekiyor.
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