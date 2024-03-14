Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Mart Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar bugün ikili ilişkiler açısından anlaşmaya uygun bir gökyüzü var. Sorunlarınızın çözümünü ve önemli görüşmelerinizi bugün yapabilirsiniz. Özel hayatınız veya çocuklarınızla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Araştırma yapmak istediğiniz konulara yönelebilirsiniz.
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