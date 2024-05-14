Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Mayıs Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmelerin olacağı bir gün sevgili koçlar. Enerjik ve özgüvenli hissediyorsunuz. Uzun süredir cesaretinizi toplamak isteyip toplayamadığınız konular varsa bugün adım atabilirsiniz. Önemli girişimler için uygun bir gün.
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