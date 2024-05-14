Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Mayıs Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bugün ekonomik konularda beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz sevgili oğlaklar. Olayları soğukkanlılıkla değerlendirmeniz gerekiyor. Dürtüsel kararlar almayın. Sağlık sorunlarınızı çözmek istiyorsanız olaylara karşı bakış açınızı değiştirmeli, farklı açıdan bakabilmelisiniz.
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