Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Temmuz Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün sağlığınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili kovalar. Hayata karşı esnemeyen tavrınız sağlığınızı etkiliyor. Gizli saklı, belirsiz konular gündemde olabilir. Birlikte iş yaptığınız kişiler canınızı sıkabilir. Güvenmediğiniz kişilere mesafenizi koyun.
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