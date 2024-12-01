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Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Aralık 2024 - 15:56

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Geleceğinizle alakalı detaylı düşünceler içerisindesiniz. Vizyonunuz geniş, yeni atılımlar için fırsat kolluyorsunuz. Dış etkenleri suçlamayın. Çevreniz desteğini kabul edin, kendinize güvenin ve elinizi taşın altına koyun.


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