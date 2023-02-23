Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Duygusal anlamda hassas ve duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Ailevi sorumluluklarınız arttıkça gergin hissediyorsunuz. Sorumluluklarınızdan kaçmak çözüm değil, zamanı iyi kullanmalı ve bir düzen getirmelisiniz. Taşınmalar gündemde olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sorumlu depremde evladını yitiren Orhan Aydın'mış...
- Seçim tarihi netleşti, Erdoğan'a sunum yapıldı
- Sedat Peker iddiasına Özge Peker'den açıklama
- Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama
- Siz buna hazırlık mı diyorsunuz
- Bomba 'Sedat Peker' iddiası!
- Ekmek parası için canlarını hiçe saydılar
- Şubat ayı anketi tamamlandı: AKP'de belirgin düşüş
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Haykırmak istiyorum!