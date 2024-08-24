Günlük Burç Yorumları: 25 Ağustos Pazar kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Ağustos 2024 - 15:56

Güncelleme: 24 Ağustos 2024 - 15:56

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İyi niyetinizin su istimale uğraması mümkün. Aile bağlarınızı güçlendirin.



