Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Ağustos Pazar kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İyi niyetinizin su istimale uğraması mümkün. Aile bağlarınızı güçlendirin.
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