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Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Pazar Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Pazar Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 06 Mayıs 2023 - 17:30

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Gelecek planları yaptığınız bir gün sevgili kovalar. Aklınızdaki konuları artık yavaş yavaş hayata geçirmelisiniz. Bir yerden başlamak iyi hissettirecek.  Bu süreçte sevdiklerinizden yardım alın. Sosyal çevrenizle olan bu etkileşiminiz özgüveninizi artıracak.



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