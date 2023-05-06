Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Gelecek planları yaptığınız bir gün sevgili kovalar. Aklınızdaki konuları artık yavaş yavaş hayata geçirmelisiniz. Bir yerden başlamak iyi hissettirecek. Bu süreçte sevdiklerinizden yardım alın. Sosyal çevrenizle olan bu etkileşiminiz özgüveninizi artıracak.
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