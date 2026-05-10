Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün odağınız tamamen yuvanıza, ailenize ve iç dünyanıza yönelmiş durumda. Ay'ın Koç burcuna geçişi, evinizde yeni bir düzen kurma veya aile bireyleriyle daha açık konuşmalar yapma isteği uyandırabilir. Kendi köklerinizle barışmak ve nisan sonundaki o sağlam temelli planları ev hayatınıza entegre etmek için uygun bir gün. İçsel güvenliğiniz bugün her şeyden daha önemli.

Kariyer:

Kariyer hedeflerinizi temelden inşa ederken daha cesur kararlar alma zamanı. Evden yürütebileceğiniz projeler veya ailevi bağlantılı işler bugün verimli sonuçlar verebilir. Ay'ın 4. evinizdeki seyri, profesyonel yaşam ile özel yaşam arasındaki dengeyi nisan ayından gelen o stratejik dürüstlükle kurmanız gerektiğini hatırlatıyor.

İlişkiler:

İlişkilerinizde bugün huzur ve dürüstlük ön planda. Partnerinizle ev ortamında açık sözlü ama yapıcı konuşmalar yapmak bağınızı kuvvetlendirecektir. Bekar Oğlaklar için aile çevresinden birinin tanıştıracağı veya ev-yuva gibi güvenli alanlarda tanışılacak öz güvenli birisi ilgi odağı olabilir. Duygusal güvenliğiniz bugün sizin için öncelik.