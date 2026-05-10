Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Odağınız tamamen ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız ve yakın dostlarınız üzerinde. Ay karşıt burcunuz Koç'ta ilerlerken, "biz" demenin yanında kendi bireyselliğinizi de korumanız gerektiğini fark edeceksiniz. Karşınızdaki insanların atak ve hızlı tavırları sizi biraz yorsa da, bu dinamizm sosyal hayatınıza nisan ayından beri beklediğiniz o canlılığı getirecek.

Kariyer:

İş ortaklıkları ve sözleşmeler için oldukça hareketli bir gün. Rakiplerinizin hamlelerine hızlı tepki vermeniz gerekebilir. Nisan sonundan beri üzerinde çalıştığınız bir iş birliği bugün aniden sonuca bağlanabilir. Profesyonel anlamda başkalarından alacağınız dürüst geri bildirimler, stratejinizi güncellemenize yardımcı olacaktır.

İlişkiler:

İlişkilerinizde bugün dengeyi kurmak için partnerinizin enerjisine ayak uydurmanız gerekebilir. Partnerinizin iddialı ve tutkulu tavırları ilişkinize taze bir heyecan katacaktır. Bekar Teraziler için karşıt burçtaki Ay geçişi, mıknatıs gibi çekim yarattıkları bir süreci başlatıyor. Nisan ayından gelen o durgunluk yerini heyecanlı bir flörte bırakabilir.