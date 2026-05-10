Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Astrolog Ecehan Yücesoy İle Günlük Burç Yorumları

10.05.2026 15:35:00
Astrolog Ecehan Yücesoy
Koç Burcu ve Yükselen Koç Burcu

Günlük Yaşam:

Haftaya Ay sizin burcunuzda başlıyor; bu da enerjinizin, motivasyonunuzun ve fiziksel canlılığınızın zirvede olacağı anlamına geliyor. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyeceğiniz, nisan ayından bu yana süregelen durağanlığı üzerinizden atacağınız bir gündesiniz. Kişisel bakımınızla ilgilenmek veya yeni bir spor rutinine başlamak için mükemmel bir zaman dilimi.

Kariyer:

İş hayatınızda bugün tam bir lider gibi hareket edeceksiniz. Nisan sonundan beri planladığınız ancak bir türlü başlatamadığınız projeler için bugün o ilk adımı atma cesaretini kendinizde bulabilirsiniz. Stratejik dürüstlüğünüz ve hızlı karar verme yeteneğiniz sayesinde iş yerinde tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Kendi işinizi kurma veya mevcut pozisyonunuzda otorite kurma isteğiniz artabilir.

İlişkiler:

İlişkilerinizde bugün oldukça talepkar ve heyecanlı olabilirsiniz. Partnerinizden de sizin temponuza ayak uydurmasını bekleyebilirsiniz. Bekar Koçlar için bugün, girdikleri ortamlarda öz güvenleri sayesinde fark edilecekleri bir gün. Nisan ayındaki o içe dönük süreç yerini, yeni tanışmalara açık ve flörtöz bir enerjiye bırakıyor.

