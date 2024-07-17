Günlük Burç Yorumları: 18 Temmuz Perşembe Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Temmuz 2024 - 16:08

Güncelleme: 17 Temmuz 2024 - 16:08

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sevgili oğlaklar, yoğun temponun içerisinde biraz durup dinlenmeye çok ihtiyacınız var. Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gün. Kendinizi bu kadar ihmal etmeniz yanlış kararlar almanıza sebep oluyor. Sorumluluklarınızı azaltmaya çalışın.