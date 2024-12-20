Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, girişim yaptığınız konularda pozitif sonuçlar alacağınız bir gün. Emeklerinizin karşılığını alıyor almak güven duygunuzu arttırıyor. Dikkat gerektiren ve birikmiş işlerinizi bugün halledebilirsiniz. Sağlığınızla alakalı pozitif gelişmeler var.
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