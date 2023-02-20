Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Ailevi konularda mücadele içerisinde olduğunuz bu günlerde sinirlerinize hakim olmaya veya öfkeli insanlardan uzak durmaya özen gösterin. Kariyer hayatınızı etkileyen gündemler ve sizin dışınızda gelişen olaylar bu aralar çözümsüz kalsa da, biraz sabırlı olursanız hepsine çözüm bulabileceksiniz.
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