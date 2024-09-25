Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Eylül Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İlişkileriniz bu aralar biraz inişli çıkışlı.. Göründüğü gibi olmayan insanlardan çok çekiyorsunuz. Biraz uzaklaşmanız ve kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Hem kariyer hayatınız hem de ailenizle alakalı konularda yeni kararlar almanız şart. Sorumluluklarınızı azaltın.
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