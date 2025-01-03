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Günlük Burç Yorumları: 4 Ocak Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 4 Ocak Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 03 Ocak 2025 - 16:21

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu: 

Sevgili oğlak, bugün arkadaş çevrenle zaman geçirebilir, duygusal anlamda iyi hissedebilirsin. Eğitim, kısa seyahatler veya yakın çevrenle alakalı konularda bazı belirsizlikler yaşanabilir. Kararsızsın fakat yine de ayakların yere sağlam basıyor. Korkmadan sorumluluk almalısın.


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