Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Ocak Perşembe Oğlak burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, çalışma arkadaşlarınızla beraber uyumlu bir şekilde hareket edebilmenin önemli olduğunu kavrayacağınız bir gün olabilir. Büyüklerinizle tartışmayın, ilişkiler zorlayıcı olabilir. Akışına bırakmanız gerekiyor. Zamanla her şey yoluna girecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
- İşte tablo tablo zamlı maaşlar
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Fatih Altaylı'ya hapis!
- Saatler içinde değişen suçlama
- 'Bu bir ihbardır' diyerek herkesi uyardı
- Terim'le konuşması ortaya çıktı!
- Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı
- Ali Kıdık zehir zemberek sözlerle ayrıldı!
- Fatih Altaylı'ya ağız dolusu hakaret...