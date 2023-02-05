Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Gizli saklı konular ve kötü niyetli insanlar bugün enerjinizi biraz düşürebilir sevgili başaklar. Kıskanılıyorsunuz. İşinize odaklanmaya devam edin, zihninizi yoran kişilerle fazla uğraşmayın. Yalnız kalmayı tercih etmeniz gereken bir gün. Canınızı sıkan belirsizlikler netleşiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- İki parti kafa kafaya!
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- ABD: Yardıma hazırız
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var