Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu::
İlişkilerde her zaman uyum sağlamaya çalışan taraf olmanız bir yerden sonra suiistimal edilmeye başlanmış olabilir. Kendinizden bu kadar taviz vermeyin. Kararlı ve net bir dille kendinizi ifade edin. Daha iyi hissedeceksiniz.
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