Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün kariyer hayatınız gündemde olabilir sevgili teraziler. Sizden yaşça büyük insanlarla çatışmamaya özen gösterin. Ailevi konular canınızı sıkabilir. İlişkiler açısından zorlayıcı bir gün. Çözümsel yaklaşmalı, öfkenize yenik düşmemelisiniz.
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