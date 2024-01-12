Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ocak Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Hatalarınızdan ders alarak ilerlemelisiniz sevgili teraziler. Yakın çevrenizle birlikte hareket ederek yeni maceralara açılabilirsiniz.. Özel hayatınızla alakalı yeni başlangıçlar, tanışmalar gündemde olabilir. Zihinsel olarak uyumu yakalayacağınız yeni dostluklar kurulabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de dikkat çeken 'istifa' kararı
- AKP'de gözler 15 Ocak'ta...
- Ayaydın nasıl CHP’li oldu?
- Cumhur İttifakı ortağından Kurum'a veto
- Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları gündem oldu
- Özel'den 'Büyükerşen' paylaşımı
- Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama!
- İhracı istenen CHP'li üye AKP'yi övdü
- Gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur, son halini paylaştı
- Yeniden Refah'ta 'İstanbul' krizi!