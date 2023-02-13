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Günlük Burç Yorumları: 14 Şubat Salı Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 14 Şubat Salı Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün eğitim konularına odaklanabilir veya yolculukların gündemde olduğu bir gün geçirebilirsiniz sevgili teraziler. İlişkiler, anlaşmalar açısından verimli bir gün. Daha iyisi için biraz sabretmeniz gerekiyor. Ağır adımlarla ilerlemek karşınıza çıkan fırsatların daha kalıcı olmasını sağlayabilir.



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