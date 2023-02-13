Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Şubat Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün eğitim konularına odaklanabilir veya yolculukların gündemde olduğu bir gün geçirebilirsiniz sevgili teraziler. İlişkiler, anlaşmalar açısından verimli bir gün. Daha iyisi için biraz sabretmeniz gerekiyor. Ağır adımlarla ilerlemek karşınıza çıkan fırsatların daha kalıcı olmasını sağlayabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Musk'tan son dakika UFO paylaşımı!
- Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kişi sayısı
- Ölüyoruz!
- Barajların, depreme etkisini anlattı
- Dünyanın dört bir yanından UFO ihbarları
- Türkiye bu sorunun yanıtını merak ediyor
- 'Açık söylüyorum' diyerek seslendi: 'İstifa et'
- Kulis: 'Seçim için konuşulan bir olasılık daha var'
- Eski AFAD daire başkanının 'kostümü' gündem oldu
- ‘Fay yasası’ yerine ‘Türk yasası’