Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Nisan 2023 - 18:18

Güncelleme: 15 Nisan 2023 - 18:18

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

İlişkileriniz bugün hiç olmadığı kadar belirsiz ve her şey sisli.. İş hayatınızda çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, her şeyin bir zamanı var. Bazen bir şeyler dağılmalı ki toparlanabilsin. Rahatlayın. Israrla çözüm aramak sağlığınızı etkileyebilir.



