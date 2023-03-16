Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Aile içi ilişkilerde yaşadığınız mücadele zihinsel olarak sizi yorsa da konuları çözmeden bir sonraki adıma geçmemelisiniz. Olaylara ciddiyetle yaklaşmanız gereken bir gün. Akışına bırakmak ilerde sorunların büyüyerek karşınıza çıkmasına sebep olacaktır. Çözümsel olun.
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