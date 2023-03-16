Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Aile içi ilişkilerde yaşadığınız mücadele zihinsel olarak sizi yorsa da konuları çözmeden bir sonraki adıma geçmemelisiniz. Olaylara ciddiyetle yaklaşmanız gereken bir gün. Akışına bırakmak ilerde sorunların büyüyerek karşınıza çıkmasına sebep olacaktır. Çözümsel olun.