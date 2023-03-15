Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Perşembe Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 18:21

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 18:21

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Zihninizi biraz toparlamalı, daha planlı hareket etmelisiniz. Siz sorumluluklardan kaçtıkça işler daha fazla karışıyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Verilen her söze de inanmayın. Bugün atacağınız adımları birkaç kez düşünün.



