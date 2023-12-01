Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Kurduğunuz yeni ilişkiler size şans getiriyor. Bugün geleceğinizle alakalı alacağınız kararlar uzun vadeli olacaktır. Özgüveninizi arttıracak gelişmeler yaşanabilir. Ne kadar kararlı olursanız o kadar başarılı olacaksınız.
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