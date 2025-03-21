Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün üzeri geçmişte kapatılmış olan ailevi konular gündeme gelebilir sevgili teraziler. Anlaşmazlıklar ve laf kalabalığı sizi yorabilir. Eski defterlerin açılması hoşunuza gitmese de konuları hallederek ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Problemleri geçiştirmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'İmamoğlu' gözaltısına 'rötarlı' yanıt
- Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!
- İşte il il ‘İmamoğlu’ protestoları!
- Bakan Tunç'tan tepki çeken paylaşım!
- AKP'li isimden skandal paylaşım: ‘Bir emrinize bakarız'
- Bir soruşturma daha başlatıldı!
- ‘Hulusi Akar’ın kızı ile bire bir aynı durumda’
- 'Sınıfı 'Tayyipçiler' diye basmışlar'
- Dikkat çeken 'kayyum' cevabı!
- CHP, önseçim sandığını tüm yurttaşlara açıyor