Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Haziran Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Aile içi ilişkilerde yaşadığınız mücadele zihinsel olarak sizi yorsa da problemleri ciddiye almanız gereken bir gün. Akışına bırakmak ilerde sorunların büyüyerek karşınıza çıkmasına sebep olacaktır. Sorunlardan kaçmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı
- 15 yaşındaki kızını tehdit ederek ilişkiye girdi
- ‘Bunlar zengin eşkıya’
- 'Geçen yıl 3 albay arkadaşımızı dövdüler'
- Montella'dan Arda Güler açıklaması!
- MHP'lilerden Özel'e 'Pınarbaşı' çıkışı
- 'Biz gazetecilik yaptıkça zıplayacaklar'
- Ekonomistler ve siyasetçilerden 'ironili' eleştiriler