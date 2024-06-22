Günlük Burç Yorumları: 23 Haziran Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Haziran 2024 - 16:02

Güncelleme: 22 Haziran 2024 - 16:02

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Aile içi ilişkilerde yaşadığınız mücadele zihinsel olarak sizi yorsa da problemleri ciddiye almanız gereken bir gün. Akışına bırakmak ilerde sorunların büyüyerek karşınıza çıkmasına sebep olacaktır. Sorunlardan kaçmayın.