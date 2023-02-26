Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler bugün uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilir, uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Fikirsel olarak uyumlu olduğunuz kişilerle vakit geçirmek size iyi gelecek. Eğitim konularında düşünceleriniz varsa bugün hayata geçirin, gerisi gelecek.
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