Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişkilerinizde ego çatışmalarının olduğu bir gün. Sevdiklerinizle haklılık tartışmasına girmeyin, sorunu biraz kendinizde aramanız gerekiyor. Bastırdığınız öfkeniz olur olmaz yerlerde ortaya çıkarken sağlıklı iletişim kuramamanın sonuçlarını görüyorsunuz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Chery'nin fabrika açıklaması şok etkisi yarattı!
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!
- Berkay Gezgin hakkında yeni gelişme
- AKP'nin 'iki kayyum' planı nasıl bozuldu?
- Mahkemeden o siteye erişim engeli!
- Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti
- Yandaş Sabah, Erdoğan’ı böyle yalanladı!
- Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- ABD'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' çıkışı
- 'Polisten üniversiteliye cinsel taciz ve darp' iddiası!