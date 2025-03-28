Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mart 2025 - 16:11

Güncelleme: 28 Mart 2025 - 16:14

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkilerinizde ego çatışmalarının olduğu bir gün. Sevdiklerinizle haklılık tartışmasına girmeyin, sorunu biraz kendinizde aramanız gerekiyor. Bastırdığınız öfkeniz olur olmaz yerlerde ortaya çıkarken sağlıklı iletişim kuramamanın sonuçlarını görüyorsunuz.