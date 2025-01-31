Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yay, Ailevi konulara hassasiyet göstermen gereken bir gün sevgili yaylar. Ağzından çıkanların çok fazla gerçekliği olmayabilir, tutamayacağın sözler verme. Kandırılmalar, yanlış anlaşılmalar, hayal kırıklıkları gündemde olabilir. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat etmelisin.
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