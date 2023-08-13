Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ağustos Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yaylar, birkaç gündür anlam veremediğiniz konular ve beklenmedik gündemler zihninizi meşgul etmiş olabilir. Bugünden itibaren rahatlıyorsunuz. Daha pozitif, eğlenceli ve sevdiklerinizle hoşça vakit geçirebileceğiniz bir gün. Cesaret gerektiren konular için günün ikinci yarısı uygun olacak.
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