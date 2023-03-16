Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Parasal konularda verdiğiniz emek ve yılmadan mücadele edişiniz bugün yeni anlaşmaları gündeme getirebilir. Atacağınız somut adımlar bir sonraki aşama için belirleyici olacak. Risk almayın, çok yüksekten uçmayın; gerçekçi bir bakış açısıyla hayallerinize yaklaşacaksınız.
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