Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar sorumluluklarınız ve özgürlük ihtiyacınız arasında gidip geliyorsunuz. İşlerinizi sürekli ertelediğiniz için gözünüzde büyüyor. Zaman yönetimi için destek almalısınız. ‘Her şeyi bilirim’ tavrınız yüzünden başarılarınızı erteliyorsunuz. Daha profesyonel olmanız lazım.
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