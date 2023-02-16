Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Perşembe Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 19:00

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Sevgili yaylar sorumluluklarınız ve özgürlük ihtiyacınız arasında gidip geliyorsunuz. İşlerinizi sürekli ertelediğiniz için gözünüzde büyüyor. Zaman yönetimi için destek almalısınız. ‘Her şeyi bilirim’ tavrınız yüzünden başarılarınızı erteliyorsunuz. Daha profesyonel olmanız lazım.