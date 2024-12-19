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Günlük Burç Yorumları: 20 Aralık Cuma Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 20 Aralık Cuma Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 19 Aralık 2024 - 15:55

Yay burcu ve yükselen yay burcu: 

Sevgili yaylar bugün sizden yaşça büyük insanlarla tartışmamaya özen gösterin. İş hayatınızda gerginlikler, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Olayları abartılı şekilde yaşama enerjiniz bugün çok yüksek. Dengede kalmaya çalışın. Sezgilerinizi kullanarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz.


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