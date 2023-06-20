Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Haziran Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yayburcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, birkaç gündür beklenmedik gündemler zihninizi meşgul etmiş olabilir. Bugünden itibaren rahatlıyorsunuz. Daha pozitif, keyifli ve sevdiklerinizle hoşça vakit geçirebileceğiniz bir gün. Cesaret gerektiren konular için de uygun enerjiler var.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret belli oldu
- Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında...
- Bakan Tunç'tan kira zammı açıklaması
- Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin kimdir?
- Ne mal olduğunu da tüm Türkiye'nin bilmesini isterim
- Derin dondurucudaki 4 cesete ilişkin yeni gelişme
- 'Böyle sürerse ülke ikiye ayrılır'
- Adını anma gereği duymadı... Yandaşa karşı uyardı
- AKP emekçiyi oyalıyor
- Ergün Atalay: 'Kızım Allah yardımcın olsun'