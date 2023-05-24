Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Bir süredir ertelediğiniz konular için gereken adımı bugün atabileceksiniz sevgili yaylar. Beklentileriniz büyük fakat ayaklarınız yere daha sağlam basmalı. Ne kadar dengede kalırsanız o kadar şanslı olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pazar günü kurulacak ‘yeni ordu’
- Ümit Özdağ 'ikinci tur' kararını açıkladı
- 'Size söz İçişleri Bakanı olarak...'
- Erdoğan'dan seçim öncesi tehlikeli sözler
- Deniz Baykal'ın cenazesinde yaşanan skandal!
- Kılıçdaroğlu'ndan Kübra Par'a sitem
- Çinli teknoloji devi Türkiye’den kaçtı, Mısır’a gidiyor
- Abdulkadir Selvi 'gereğini yapma' telaşına düştü
- Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!
- Erdoğan'dan yeni montaj açıklaması