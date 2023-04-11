Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Duygularınızla mantığınız arasında gidip geliyorsunuz sevgili yengeçler. Yoğun gündeminiz sizi yoruyor fakat kuruntulardan kurtulmanız için buna ihtiyacınız var. Bugün önemli görüşmeler yapabilir, ilişkilerinizi sağlamlaştıracak adımlar atabilirsiniz.
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