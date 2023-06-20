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Günlük Burç Yorumları: 21 Haziran Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Haziran Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 20 Haziran 2023 - 17:30

Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu günlük yorumu:

Maddi anlamda önemli kararlar alabileceğiniz bir gün sevgili yengeçler. Yakınlarınızdan maddi destek görebilir veya paranızı güvence altına alabileceğiniz yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız varsa kontrollerinizi yaptırın. 



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